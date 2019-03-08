В минобороны Венесуэлы заявили, что страна справится с "агрессией против энергосистемы"

КАРАКАС, 9 марта. /ТАСС/. Весь народ Венесуэлы должен выступить против агрессии, совершенной в отношении энергосистемы страны. Об этом заявил в пятницу министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, слова которого приводит Twitter пресс-службы президента страны.

"Весь народ Венесуэлы должен выступить против агрессии в отношении родины, - сказал он. - Никто не может быть настолько наивным, чтобы считать произошедшее случайностью".

Лопес призвал к спокойствию, миру и терпению, чтобы справиться с нападением. "Народ Венесуэлы вновь выйдет победителем", - добавил министр обороны.

В четверг вечером Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. По данным местной прессы, речь идет о 20 или 22 из 23 штатов. Таким образом, электричество отсутствовало практически на всей территории страны. По словам жителей столицы, это самое длительное на их памяти отключение электроэнергии в городе.

Сейчас электроснабжение в отдельных районах Каракаса восстановлено. По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм". Госдепартамент отверг эти обвинения.