Вице-премьер Венесуэлы назвал актом агрессии массовое отключение электричества в стране

КАРАКАС, 9 марта. /ТАСС/. Саботаж на ГЭС имени Симона Боливара, в результате которого большая часть Венесуэлы почти на сутки осталась без электроснабжения, стал одним из крупнейших актов агрессии в истории страны. Об этом в пятницу заявил вице-президент по вопросам связи и культуры, министр связи и информации страны Хорхе Родригес в эфире государственного телевидения.

"Мы решительно осуждаем самую жестокую агрессию, от которой пострадали жители Венесуэлы, за 200 лет, - сказал он. - Эти действия напрямую угрожали нашим гражданам". Ранее Родригес заявлял, что целью саботажа было оставить республику без света на несколько дней.

В четверг Каракас и 20 из 23 штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Президент страны Николас Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм". Госдеп США отверг эти обвинения.

На данный момент подача электричества восстанавливается.