В СБУ объяснили запрет на въезд австрийскому репортеру

КИЕВ, 9 марта. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила запрет на въезд в страну руководителю бюро австрийской телерадиокомпании ORF Кристиану Вершюцу, причиной стали опасения за его жизнь.

"СБУ подтверждает информацию о запрете австрийском журналисту Кристиану Вершютцу въезда на Украину сроком на один год, - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в субботу в Facebook. - Основанием для такого решения стала необходимость обеспечения безопасности журналиста".

Такие меры были приняты во избежание возможных провокаций во время пребывания журналиста в стране, пояснили в СБУ.

В декабре 2018 года Вершюц заявлял, что опасается за свою жизнь на Украине, призвал австрийское правительство и руководство ORF повлиять на украинское правительство с целью прекратить строить препятствия для журналистской работы. Он также указывал, что украинские власти отказывают ему в аккредитации

7 марта украинское внешнеполитическое ведомство уведомило посольство Австрии в Киеве о запрете на въезд сроком на один год для руководителя бюро австрийской телерадиокомпании ORF в Киеве Кристиана Вершюца. Украинская сторона обвинила журналиста в нарушении государственной границы, оправдании воссоединения Крыма с Россией и антиукраинской пропаганде. Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в ответ на это обвинила Украину в цензуре, осудила действия Киева и призвала снять запрет на въезд.