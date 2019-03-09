Народная милиция ЛНР уничтожила беспилотник украинских силовиков

ЛУГАНСК, 9 марта. /ТАСС/. Силы провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) сбили над территорией республики украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом в субботу сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

"Сегодня в 08:35 в районе населенного пункта Попасная БПЛА коммерческого типа "Катана-Агро", принадлежащий Вооруженным силам Украины (ВСУ), попал в зону поражения огневых средств противовоздушной обороны Народной милиции и был сбит. Обнаружена и изъята карта памяти", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

По данным Марочко, специалисты ЛНР изучают содержащуюся на карте памяти информацию. "Уже сейчас можем заявить, что данный беспилотник был запущен украинскими силовиками для съемки постановочного обстрела позиций ВСУ. Именно в этом районе представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сегодня утром зафиксировало серию взрывов на подконтрольной Киеву территории. Это еще раз подтверждает наши предположения о том, что данные мероприятия украинских силовиков были спланированной провокацией", - подчеркнул представитель Народной милиции.

Ранее в субботу Марочко сообщил, что украинские военные устроили провокации в районе Попасной с целью срыва "весеннего перемирия".

Договоренности, принятые на встречах контактной группы в Минске, позволяют использовать беспилотные летательные аппараты в прилагающих к линии соприкосновения районах Донбасса только наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Однако, по данным провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, украинские подразделения регулярно задействуют БПЛА для разведки и корректировки огня.