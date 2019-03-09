CNN: полиция расследует инцидент во время следования автокортежа Трампа по Алабаме

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. Полиция Опелайкэ (штат Алабама) проводит расследование, пытаясь установить обстоятельства инцидента, произошедшего во время следования кортежа президента США Дональда Трампа по автодороге 85 около этого города. Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN.

Первой о происшествии сообщила телестанция WSFA 12 (подразделение NBC), съемочная бригада которой оказалась на месте ДТП в пятницу и сняла его на камеру. На кадрах видно, как автомобиль, двигавшийся по левой полосе дороги, буквально таранит боком несколько секций отбойника и, не останавливаясь, едет дальше. В этот момент автокортеж президента США следовал во встречном направлении. Линии противоположного движения на этом участке шоссе 85 разделены не только ограждениями, но и широкой полосой земли с кюветом.