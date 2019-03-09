CNN: полиция расследует инцидент во время следования автокортежа Трампа по Алабаме

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. Полиция Опелайкэ (штат Алабама) проводит расследование, пытаясь установить обстоятельства инцидента, произошедшего во время следования кортежа президента США Дональда Трампа по автодороге 85 около этого города. Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN.
Первой о происшествии сообщила телестанция WSFA 12 (подразделение NBC), съемочная бригада которой оказалась на месте ДТП в пятницу и сняла его на камеру. На кадрах видно, как автомобиль, двигавшийся по левой полосе дороги, буквально таранит боком несколько секций отбойника и, не останавливаясь, едет дальше. В этот момент автокортеж президента США следовал во встречном направлении. Линии противоположного движения на этом участке шоссе 85 разделены не только ограждениями, но и широкой полосой земли с кюветом.
VIDEO: A guardrail kept a vehicle from crashing head-on into @realDonaldTrump's motorcade this morning as he passed by in Lee County.https://t.co/vT304gQlty pic.twitter.com/fSUoDu90DI— WSFA 12 News (@wsfa12news) 8 March 2019
Согласно видео WSFA 12, кортеж Трампа проследовал без остановки, охрана главы государства не предпринимала никаких действий. Как пишет CNN, Секретная служба, отвечающая за безопасность первых лиц США, не в курсе происшедшего.