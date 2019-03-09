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CNN: полиция расследует инцидент во время следования автокортежа Трампа по Алабаме

Ранее телестанция WSFA 12 сообщила, что автомобиль, двигавшийся по левой полосе дороги, протаранил несколько секций отбойника. В этот момент кортеж президента США следовал во встречном направлении

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. Полиция Опелайкэ (штат Алабама) проводит расследование, пытаясь установить обстоятельства инцидента, произошедшего во время следования кортежа президента США Дональда Трампа по автодороге 85 около этого города. Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN.

Первой о происшествии сообщила телестанция WSFA 12 (подразделение NBC), съемочная бригада которой оказалась на месте ДТП в пятницу и сняла его на камеру. На кадрах видно, как автомобиль, двигавшийся по левой полосе дороги, буквально таранит боком несколько секций отбойника и, не останавливаясь, едет дальше. В этот момент автокортеж президента США следовал во встречном направлении. Линии противоположного движения на этом участке шоссе 85 разделены не только ограждениями, но и широкой полосой земли с кюветом.

Согласно видео WSFA 12, кортеж Трампа проследовал без остановки, охрана главы государства не предпринимала никаких действий. Как пишет CNN, Секретная служба, отвечающая за безопасность первых лиц США, не в курсе происшедшего.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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