В ЛНР сообщили о срыве украинскими силовиками "весеннего перемирия"

ЛУГАНСК, 9 марта. /ТАСС/. Подразделения украинских силовиков в субботу обстреляли позиции ополченцев провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), тем самым сорвав договоренность о новом перемирии. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

"Украинские силовики нарушили договоренности о перемирии, обстреляв территорию Луганской народной республики. В 16:50 9 марта киевские силовики обстреляли поселок Голубовское из гранатометов с позиций в районе села Новотошковское. После чего в 17:25 был открыт огонь по селу Лозовое из минометов", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

Участники подгруппы по безопасности на переговорах в Минске в четверг в формате видеоконференции согласовали установление в Донбассе нового - "весеннего" - перемирия. Оно вступило в силу 8 марта в 00:00 по киевскому времени (01:00 мск).