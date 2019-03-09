Прошедший в парламент Молдавии проевропейский блок Acum останется в оппозиции

КИШИНЕВ, 9 марта. /ТАСС/. Прошедший в молдавский парламент проевропейский электоральный блок Acum ("Сейчас") не стал участвовать в переговорах по формированию парламентского большинства. Об этом сообщил журналистам в субботу представитель Acum Сергей Литвиненко после заседания Конституционного суда (КС), на котором были утверждены результаты выборов и одобрены депутатские мандаты.

"Мы будем продвигать собственную повестку. Не пойдем на партнерство с теми, кто обокрал эту страну", - прокомментировал Сергей Литвиненко приглашение к переговорам от контролирующей правительство проевропейской Демократической партии Молдовы (ДПМ).

По его словам, новоизбранные депутаты блока Acum собираются объявить Молдавию "захваченным государством" и предложат парламенту утвердить список законопроектов по ее деолигархизации. Своим главным противником Acum называет ДПМ, в сговоре с ними они обвиняют оппозиционную Партию социалистов Республики Молдова (ПСРМ).

Со своей стороны представитель социалистов Максим Лебидинский сообщил журналистам, что ПСРМ объявит о своих дальнейших действиях в понедельник. "Социалистов атаковали все партии. Это была самая тяжелая и грязная кампания за всю историю Молдавии. Однако результаты выборов продемонстрировали, что социалисты пользуются наибольшим доверием у населения", - отметил Лебидинский.

Как говорилось на сегодняшнем заседании КС, по итогам выборов 24 февраля в парламент прошла выступающая за восстановление отношений с Россией ПСРМ (35 мандатов в 101-местном парламенте), ДПМ (30 мандатов), блок Acum (26 мандатов), партия "Шор" бизнесмена и мэра города Оргеев Илана Шора (семь мандатов), а также три независимых депутата.

Президент Молдавии вправе созвать новоизбранных депутатов на первое заседание парламента в течение 30 дней после выборов. У депутатов будет три месяца на формирование нового правительства. В противном случае парламент будет признан недееспособным и распущен.