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Парламентские выборы в Молдавии - 2019

Новоизбранный парламент Молдавии соберется на первое заседание до 26 марта

Президент страны Игорь Додон призвал партии активизировать переговоры по формированию коалиции

КИШИНЕВ, 9 марта. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон созовет учредительное заседание парламента до 26 марта. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook после утверждения результатов выборов Конституционным судом в субботу.

"Далее, в срок до 25-26 марта, я созову учредительное заседание нового законодательного органа, тем самым будут запущены все правовые процедуры с участием новых депутатов", - сказал глава республики. Он призвал партии активизировать переговоры по формированию парламентского большинства, выразив готовность подключиться к диалогу.

Ранее к переговорам коллег пригласила контролирующая правительство Демократическая партия Молдовы, получившая 30 мандатов в 101-местном парламенте. Любые альянсы уже отверг проевропейский оппозиционный блок Acum ("Сейчас"), чьи лидеры выступали организаторами массовых акций протеста последних лет в Кишиневе. Получивший 26 мандатов блок объявил Молдавию "захваченным государством" и собирается предложить парламенту список законопроектов по ее деолигархизации страны.

В парламент также прошла партия "Шор" бизнесмена и мэра города Оргеев Илана Шора (семь мандатов) и три независимых депутата. Президент Молдавии не исключил, что этот состав парламенте может быть признан недееспособным и распущен.

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МолдавияДодон, ИгорьПарламентские выборы в Молдавии - 2019
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