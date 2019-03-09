Спецпредставитель США: соглашение должно гарантировать уничтожение боевиков в Афганистане

ТАСС, 9 марта. Мирное соглашение должно гарантировать, что терроризму не будет места в будущем Афганистана. Об этом заявил в субботу спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, комментируя совершенную в четверг атаку террористов в столице республики.

"Нападение [террористической группировки] "ИГИЛ - Хорасан" (ИГИЛ - прежнее название запрещенной в РФ группировки "Исламское государство", ИГ - прим. ТАСС) на мирных жителей, собравшихся в память об афганском лидере, еще раз демонстрирует, что всеобъемлющее мирное соглашение должно гарантировать, что терроризму не будет места в будущем Афганистана", - написал он в субботу на своей странице в Twitter.

В четверг в Кабуле прогремели несколько взрывов. Нападение произошло, когда на западе столицы проходила церемония по случаю 24-й годовщины смерти лидера моджахедов Абдула Али Мазари, на которой присутствовали афганские политики. Неизвестные начали минометный обстрел по 13-му полицейскому округу. Первый взрыв прогремел во время выступления премьер-министра Афганистана Абдуллы Абдуллы.

По последним данным, в результате нападения боевиков в Кабуле погибли 11 человек, еще 95 получили ранения. Как сообщал в четверг телеканал 1TV, ответственность за нападение взяло на себя ИГ. Однако министерство внутренних дел Афганистана в пятницу заявило, что в атаке участвовали боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).