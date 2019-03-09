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Политический кризис в Венесуэле

Глава МИД Венесуэлы назвал Гуайдо послом президента США

Хорхе Арреаса также заявил о безрезультатности действий Вашингтона против правительства президента Николаса Мадуро

КАРАКАС, 9 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса подверг в субботу критике действия оппозиции республики. Соответствующие заявления он сделал на антиимпериалистическом марше в столице южноамериканской страны.

"Они делают все, что могут, и даже больше, посещают министерства иностранных дел самых далеких от Венесуэлы стран, а затем послы США начинают шантажировать их правительства, чтобы они не признавали легитимные власти Венесуэлы", - приводит высказывания Арреасы радиостанция Union Radio. По мнению главы МИД, лидер оппозиции Хуан Гуайдо - "посол [президента США] Дональда Трампа в Венесуэле".

Арреаса добавил, что предпринятые Вашингтоном действия против правительства президента Николаса Мадуро не принесли результата.

23 января Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

Теги
СШАВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеТрамп, Дональд
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