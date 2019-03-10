Правящая партия Алжира призвала всех политиков работать вместе для преодоления кризиса

ТАСС, 10 марта. Правящая в Алжире партия "Фронт национального освобождения" (ФНО) призвала в воскресенье все политические фракции работать вместе в целях преодоления кризиса в стране. Об этом сообщает агентство Reuters .

Переизбраться, чтобы уйти. Почему алжирцы протестуют против Бутефлики

В ФНО также указали на важность национального примирения, сохранения безопасности и стабильности в Алжире.

С конца февраля в разных городах республики проходят массовые манифестации протеста, участники которых требуют от 82-летнего главы государства Абдельазиза Бутефлики не выдвигаться на пятый срок на предстоящих в апреле выборах.

Как ранее сообщил информационный портал TSA со ссылкой на собственные источники, окружение президента негласно готовит варианты приемлемого выхода из создавшейся кризисной ситуации. Среди них - перенос президентских выборов на 10 или 12 месяцев.

Бутефлика с 24 февраля находится на лечении в Швейцарии. Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что глава государства уже вечером в воскресенье может вернуться на родину.