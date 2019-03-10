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Акции протеста в Алжире

Правящая партия Алжира призвала всех политиков работать вместе для преодоления кризиса

В разных городах страны с конца февраля проходят акции протеста, участники которых требуют от президента Абдельазиза Бутефлики не выдвигаться на пятый срок на выборах

ТАСС, 10 марта. Правящая в Алжире партия "Фронт национального освобождения" (ФНО) призвала в воскресенье все политические фракции работать вместе в целях преодоления кризиса в стране. Об этом сообщает агентство Reuters.

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В ФНО также указали на важность национального примирения, сохранения безопасности и стабильности в Алжире.

С конца февраля в разных городах республики проходят массовые манифестации протеста, участники которых требуют от 82-летнего главы государства Абдельазиза Бутефлики не выдвигаться на пятый срок на предстоящих в апреле выборах.

Как ранее сообщил информационный портал TSA со ссылкой на собственные источники, окружение президента негласно готовит варианты приемлемого выхода из создавшейся кризисной ситуации. Среди них - перенос президентских выборов на 10 или 12 месяцев.

Бутефлика с 24 февраля находится на лечении в Швейцарии. Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что глава государства уже вечером в воскресенье может вернуться на родину.

Теги
Бутефлика, АбдельазизАлжирШвейцарияАкции протеста в Алжире
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