СМИ: администрация президента Алжира подтвердила возвращение Бутефлики из Швейцарии

ТАСС, 10 марта. Президент Алжира 82-летний Абдельазиз Бутефлика вернулся в воскресенье на родину по завершении частного визита в Швейцарию, во время которого он проходил медицинский контроль. Об этом сообщает информационное агентство APS со ссылкой на администрацию главы государства.

Как напомнило агентство, Бутефлика с 24 февраля находился в Женеве. Ранее информационный портал Alg24 сообщил, что самолет главы государства приземлился на военном аэродроме Буфарик, который расположен в провинции Блида.

С конца февраля в столице и других городах Алжира регулярно проходят многотысячные манифестации протеста, участники которых требуют от Бутефлики не выдвигаться на пятый срок на предстоящих в апреле выборах главы государства. В 2013 году алжирский лидер перенес тяжелый инсульт. С тех пор он передвигается в инвалидном кресле, с трудом говорит и практически не появляется на публике.

Портал Alg24 сегодня по прибытии самолета опубликовал серию фотоснимков. На них видно, что Бутефлика сидит на переднем пассажирском сидении одного из автомобилей президентского кортежа. Как сообщил сайт, глава государства направился в государственную резиденцию "Зеральда".

3 марта Конституционный совет принял документы Бутефлики, находящегося на высшем посту с 1999 года, для регистрации его кандидатом на президентских выборах, запланированных на 18 апреля.

При этом еще в 2016 году в Алжире была проведена конституционная реформа, которая восстановила ограничение президентских полномочий двумя сроками по пять лет, которое было снято в пользу Бутефлики в 2008 году. Эта поправка делает продление мандата Бутефлики неконституционным в принципе.