Минкультуры Украины внесло певца Аль Бано в черный список

КИЕВ, 11 марта. /ТАСС/. Министерство культуры Украины внесло итальянского певца Аль Бано в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности. Об этом сказано в приказе, опубликованном на сайте ведомства.

"Обновить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, дополнив его лицом Альбано Карризи (Аль Бано - прим. ТАСС)", - сказано в сообщении. Отмечается, что министерство внесло его в список на основании обращения Службы безопасности Украины, однако чем именно он угрожает национальной безопасности страны, не сообщается.

Ранее Аль Бано назвал президента РФ Владимира Путина великим политиком.

В черном списке министерства культуры Украины уже числятся 147 деятелей культуры, которым запрещен въезд в страну. Среди них режиссеры Никита Михалков, Карен Шахназаров, Павел Лунгин, музыканты Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, актеры Василий Лановой, Валентин Гафт, Валентина Талызина, Валентина Теличкина, Наталья Варлей, певцы Лев Лещенко, скульптор Зураб Церетели. Список постоянно пополняется.