СМИ: штаб президента Алжира продолжает подготовку к выборам в нормальном режиме

Как ожидается, официальный список кандидатов на пост главы государства будет опубликован не позднее 13 марта

ТАСС, 11 марта. Штаб президента Алжира Абдельазиза Бутефлики в нормальном режиме продолжает подготовку к предстоящим выборам главы государства, намеченным на 18 апреля. Об этом сообщил в понедельник информационный портал TSA.

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"После оперативного совещания с руководителями предвыборных штабов в вилайетах [провинциях], мы приступим к реализации новых мер для определения задач избирательной кампании. Какими бы ни были обстоятельства, мы остаемся преданными нашему делу", - подчеркнули источники TSA. На фоне продолжающихся по всей стране акций протеста против выдвижения 82-летнего Бутефлики на пятый президентский срок общественность Алжира ждет публикации Конституционным советом (КС) официального списка кандидатов на высший пост. Как ожидается, это произойдет не позднее 13 марта. Алжирские наблюдатели полагают, что если КС утвердит Бутефлику кандидатом, то в стране с новой силой могут возобновиться массовые уличные акции, не прекращающиеся с 22 февраля. Марши и забастовки продолжаются Тем временем в ряде городов Алжира в понедельник тысячи людей вновь вышли на улицы, чтобы выразить свой протест по поводу намерения Бутефлики на новый срок. Манифестации проходят в Батне, Беджае, Оране, Тизи-Узу, Шлефе и некоторых других населенных пунктах. К рядовым гражданам присоединились адвокаты и судьи. "Пятому мандату - нет! Правовому государству - да! Бутефлика, уходи!", - скандируют толпы.

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