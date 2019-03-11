СМИ: штаб президента Алжира продолжает подготовку к выборам в нормальном режиме

ТАСС, 11 марта. Штаб президента Алжира Абдельазиза Бутефлики в нормальном режиме продолжает подготовку к предстоящим выборам главы государства, намеченным на 18 апреля. Об этом сообщил в понедельник информационный портал TSA.
"После оперативного совещания с руководителями предвыборных штабов в вилайетах [провинциях], мы приступим к реализации новых мер для определения задач избирательной кампании. Какими бы ни были обстоятельства, мы остаемся преданными нашему делу", - подчеркнули источники TSA.
На фоне продолжающихся по всей стране акций протеста против выдвижения 82-летнего Бутефлики на пятый президентский срок общественность Алжира ждет публикации Конституционным советом (КС) официального списка кандидатов на высший пост. Как ожидается, это произойдет не позднее 13 марта. Алжирские наблюдатели полагают, что если КС утвердит Бутефлику кандидатом, то в стране с новой силой могут возобновиться массовые уличные акции, не прекращающиеся с 22 февраля.
Марши и забастовки продолжаются
Тем временем в ряде городов Алжира в понедельник тысячи людей вновь вышли на улицы, чтобы выразить свой протест по поводу намерения Бутефлики на новый срок. Манифестации проходят в Батне, Беджае, Оране, Тизи-Узу, Шлефе и некоторых других населенных пунктах. К рядовым гражданам присоединились адвокаты и судьи. "Пятому мандату - нет! Правовому государству - да! Бутефлика, уходи!", - скандируют толпы.
По мнению оппозиции и гражданских активистов, в последние годы важнейшие для страны решения принимает не сам Бутефлика, а его окружение, которое заинтересовано в продлении жизни нынешней политической системы. В 2013 году алжирский лидер перенес тяжелый инсульт. С тех пор он передвигается в инвалидном кресле, с трудом говорит и практически не появляется на публике.
Одновременно с этим в Алжире в понедельник продолжились забастовка работников малого бизнеса. Она была инициирована активистами протестных акций в рамках мер гражданского неповиновения с целью оказания давления на власть. Во многих городах можно увидеть закрытые магазины. По сведениям TSA, на уличные марши против выдвижения Бутефлики вышли сотрудники крупнейшей энергетической компании Алжира "Сонатрак", работающие в Беджае.
О поддержке народных протестов в понедельник заявил профсоюз работников сферы коммуникаций, куда входят операторы сотовой связи и службы почтовой доставки. Вместе с тем большинство кафе, ресторанов, булочных, мясных лавок продолжают обслуживать клиентов. Также открыты государственные учреждения, отделения банков. Таким образом, забастовка продолжается, но носит частичный характер.
Мнение профсоюзного лидера
В ситуации, когда трудовые коллективы все активнее выражают поддержку манифестантам, с заявлением выступил генеральный секретарь Всеобщего профсоюза трудящихся Алжира (ВПТА) Абдельмаджид Сиди-Саид. По его мнению, "необходимость перемен стала очевидной, но они непременно должны осуществляться посредством проведения благоразумного диалога и принятия консенсусного решения, которое позволит появиться новой республике, живущей в гармонии с чаяниями народа".
"Алжир сейчас переживает исторический момент, проходит через переходный период в своей современной истории, и поэтому ВПТА, будучи важной составной частью общества, не может оставаться равнодушным", - отметил Сиди-Саид.
Профсоюзный лидер указал на исключительную важность осуществления "мирного, спокойного, демократического перехода в Алжире, единственным актором которого должен быть суверенный алжирский народ".