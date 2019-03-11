Белый дом: дата встречи Си Цзиньпина и Трампа пока не назначена

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Дата встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина пока не назначена, переговоры продолжаются. Об этом заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Ее спросили, договорились ли стороны о дате встречи двух лидеров, в ходе которой они, как ожидается, подпишут торговое соглашение. "Еще нет. Мы продолжаем переговоры с Китаем", - ответила Сандерс.

В пятницу газета The Wall Street Journal сообщила, что китайские власти усомнились в целесообразности проведения встречи Си Цзиньпина и Трампа до того, как Пекин и Вашингтон достигнут окончательной договоренности по торговым вопросам.

Ранее Трамп заявил, что решил отсрочить повышение таможенных пошлин на китайскую продукцию в связи с прошедшими в Вашингтоне продуктивными переговорами по урегулированию двусторонних споров в сфере торговли. Глава вашингтонской администрации сообщил, что намерен встретиться с Си Цзиньпином в своем поместье в штате Флорида, чтобы заключить торговое соглашение в случае достижения большего прогресса на переговорах.