Глава Европарламента проведет с Мэй переговоры по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 11 марта. /ТАСС/. Глава Европарламента Антонио Таяни проведет переговоры в понедельник вечером в Страсбурге с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй по вопросу выхода королевства из состава сообщества. Об этом он написал на своей странице в Twitter .

"Я встречусь с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в Страсбурге в 10 вечера (00:00 мск). Нужно избежать Brexit без сделки, чтобы защитить наших граждан и гарантировать общую стабильность", - сказал он.

Ранее телеканал Sky News и вещательная корпорация "Би-би-си" со ссылкой на источники в британском правительстве сообщили, что Мэй в понедельник вечером вылетела в Страсбург, чтобы провести личную встречу с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером накануне назначенного на 12 марта голосования по проекту соглашения о Brexit в Палате общин британского парламента. Ожидается, что Мэй прибудет в Страсбург около 21:00 по местному времени (23:00 мск) - меньше чем за сутки до ключевого голосования в Палате общин. Как отмечают британские газеты, только прорыв в переговорах даст Мэй шанс добиться утверждения сделки с ЕС британскими депутатами. В настоящий момент ожидается, что проект сделки будет отвергнут с перевесом примерно в 200 голосов.

Ранее в понедельник в Еврокомиссии заявили, что позиция ЕС никак не изменилась и сообщество продолжает настаивать, что предварительно согласованный Брюсселем и Лондоном текст соглашения о выходе не может быть изменен. Здесь также в очередной раз подтвердили, что для ЕС приоритетным сценарием остается упорядоченный выход Великобритании из ЕС.