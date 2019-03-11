Британские депутаты проведут повторное голосование по сделке о Brexit

ЛОНДОН, 12 марта. /ТАСС/. Повторное голосование по теме проекта сделки с ЕС об условиях Brexit состоится во вторник в парламенте Соединенного Королевства. В январе депутаты решительно отвергли это 585-страничное соглашение, и, по оценкам аналитиков, шансы на то, что в этот раз они изменят свое мнение, крайне малы.

В прошлый раз британские законодатели потребовали от правительства изменить соглашение с ЕС таким образом, чтобы из него исчезло упоминание о "бэкстопе" - спорном защитном механизме, призванном не допустить появления физической границы между Северной Ирландией и Ирландией. Депутаты не были согласны с тем, что при нынешней договоренности Ольстер остается частью таможенного союза и общего рынка ЕС, что, по их словам, делает Соединенное Королевство столь же зависимым от воли Евросоюза, как и до этого. Однако с того момента британские переговорщики так и не смогли добиться от своих европейских коллег существенного изменения текста проекта сделки.

Не исключено, что о каких-то подвижках станет известно по итогам поездки премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в Страсбург. Глава британского кабмина вылетела во Францию в понедельник вечером, чтобы на встречах с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и главой Европарламента Антонио Таяни в последний момент попытаться склонить чашу весов в свою сторону и получить возможность представить в британском парламенте конкретный результат. На момент выпуска этого материала не было известно, удалось ли это Мэй.

Чего ждать дальше

Примечательно, что еще накануне голосования политические аналитики ряда британских газет не исключили, что премьер-министр перенесет эту процедуру на другой день, чтобы не потерпеть новое унизительное поражение. Но в итоге Даунинг-стрит не стал отменять голосование.

Если верить утечкам в СМИ от неназванных министров, сделка с ЕС, которую продвигает Мэй, должна быть отвергнута с перевесом примерно в 200 голосов. Для сравнения, в январе этот показатель составлял 230 голосов, что стало самым крупным поражением премьер-министра в законодательном органе в истории современного британского парламентаризма.

Вместе с тем возможности для маневра у Мэй крайне ограничены - до даты "развода" с ЕС осталось всего 17 дней. К тому же, она сама несколько раз пообещала, что повторное голосование по сделке состоится не позднее 12 марта.

В случае если прогнозы подтвердятся и депутаты вновь отклонят сделку с ЕС, в ближайшие два дня им предстоит провести еще одно или два голосования. Так, Мэй ранее заявила о том, что если соглашение не будет принято, то 13 марта у депутатов появится возможность высказаться по поводу выхода страны из состава ЕС без сделки.

Если депутаты отвергнут вариант "жесткого развода" с Евросоюзом, то есть без соглашения вовсе, тогда 14 марта, согласно плану правительства, они смогут еще раз проголосовать и на этот раз уже перенести Brexit на более позднюю дату. В этом случае, как пишет газета Financial Times, Brexit может быть отсрочен примерно на три месяца. Для того чтобы это предложение вступило в силу, оно должно получить одобрение на саммите ЕС, намеченном на 21-22 марта.

Тучи над премьером

В этой связи в британской прессе все чаще обсуждается будущее премьер-министра. Смысл публикаций сводится к тому, что даже многие члены кабмина не знают точно, что происходит на переговорах, и опасаются, что процесс Brexit вышел из-под контроля.

К тому же, в самой правящей Консервативной партии существует раскол между сторонниками выхода из ЕС по мягкому сценарию, то есть при сохранении максимальных связей с европейским сообществом, и теми, кто выступает за "жесткий" Brexit, то есть без сделки вовсе. Результаты предстоящих голосований не устроят либо одну, либо другую сторону, а вина за подобное положение вещей будет возложена на Мэй.

Как предположила накануне газета The Daily Telegraph, премьер лишилась поддержки почти всего кабинета министров (за исключением двух его членов) из-за нынешнего кризиса с Brexit. По данным издания, члены британского правительства выступают за уход Мэй в отставку не позднее июля, чтобы новый лидер Консервативной партии мог провести следующий этап переговоров по Brexit.