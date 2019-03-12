Премьер Малайзии опроверг информацию о давлении Индонезии в деле об убийстве Ким Чен Нама

"У меня нет никакой информации на этот счет", - приводит его слова издание The Star. "Суд принял данное решение, деталей я не знаю. Кроме того, прокуратура может предъявлять или же снимать обвинения", - сказал премьер, уточнив, что "ни о каком давлении речь не шла". Ранее генеральный прокурор Малайзии Томми Томас отметил, что освобождение из-под стражи 26-летней девушки стало возможным в том числе благодаря "дружеским отношениям между двумя государствами". Кроме того, представители посольства Индонезии в Куала-Лумпуре в понедельник рассказали, что данная проблема неоднократно поднималась президентом Джоко Видодо на его встречах с малайзийским премьером.

Сити Айсиа была освобождена из-под стражи 11 февраля после того, как государственный обвинитель снял с нее все обвинения. Между тем остается неизвестной судьба гражданки Вьетнама Доан Тхи Хуонг, которая до сих пор остается подозреваемой в преднамеренном убийстве Ким Чен Нама. Ранее прокуроры настаивали на том, что молодые женщины знали о подготовке убийства, поэтому просили для них смертную казнь. Адвокаты же уверены, что девушки не знали о планах отравления, а участвовали лишь в розыгрыше, снимаемом на скрытую камеру, за что получили вознаграждение в размере около $100.