Министр обороны Японии: расходы Токио на закупку в США двух комплексов ПРО могут возрасти

ТОКИО, 12 марта. /ТАСС/. Реальные расходы Японии на приобретение в США двух комплексов ПРО Aegis Ashore могут оказаться выше, чем 268 млрд иен (почти $2,4 млрд), о которых ранее объявил Токио. Об этом во вторник сообщил министр обороны Японии Такэси Ивая в ходе дебатов в комиссии по вопросам обеспечения безопасности нижней палаты парламента.

Что такое Aegis Ashore и чем он опасен для России

Он фактически согласился с доводами представителя оппозиции, который указал на то, что для обучения японского персонала методам работы на системах противоракетной обороны необходимо будет построить учебный центр и полигон на территории США.

"Для проверки характеристик этих комплексов могут потребоваться дополнительные расходы, - приводит слова министра телеканал NHK. - В таком случае мы будем вести переговоры, направленные на то, чтобы цена контракта возросла минимально".

Две установки Aegis Ashore предполагается разместить в префектуре Ямагути на юго-западе японского острова Хонсю и на севере префектуры Акита. По расчетам Токио, они должны прикрыть фактически всю территорию страны от удара баллистических ракет.

Установки Aegis Ashore, как ранее сообщало министерство обороны Японии, предполагается развернуть к 2023 году, но их размещение может быть ускорено.