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Создание Автокефальной поместной православной церкви на Украине

СМИ: Порошенко в обмен на томос пообещал передать Константинополю собственность на Украине

По данным агентства "Украинские новости", речь идет о "зданиях и помещениях, а также других объектах собственности" на территории страны

КИЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Украинский президент Петр Порошенко, подписав в ноябре 2018 года соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Константинопольским патриархатом, в обмен на томос об автокефалии новой церковной структуры обязался передать Константинополю "здания и помещения, а также другие объекты собственности" на Украине. Об этом говорится в копии соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом, который предоставила администрация президента Украины на запрос информагентства "Украинские новости".

"В соответствии с целью соглашения Украина будет способствовать <...> приобретению <...> представительством Вселенского патриархата на Украине, а именно миссией "Ставропигия Вселенского патриархата на Украине", зданий и помещений, других объектов собственности, необходимых для функционирования миссии", - отмечается в документе.

Соглашение, подписанное 3 ноября в Стамбуле в ходе официального визита Порошенко во время церемонии не комментировалось. Сам Порошенко заявил в соцсетях, что соглашение "завершает процесс, создает все условия, чтобы подготовка к собору и процедура предоставления томоса были проведены в соответствии с канонами православной церкви".

Нынешнее руководство Украины с момента прихода к власти в феврале 2014 года активно продвигало идею о создании в стране поместной православной церкви, которая не была бы связана с каноническим Московским патриархатом. В апреле прошлого года Порошенко лично обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить украинской церкви автокефалию. 15 декабря в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен так называемый объединительный собор, на котором было объявлено о создании так называемой Православной церкви Украины. 6 января Константинопольский патриарх передал ее главе митрополиту Епифанию томос об автокефалии.

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УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичСоздание Автокефальной поместной православной церкви на Украине
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