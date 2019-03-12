WSJ: Ethiopian Airlines проводила дополнительную подготовку пилотов после падения Lion Air

ТАСС, 12 марта. Пилоты компании Ethiopian Airlines, в том числе командир экипажа самолета Boeing 737 Max 8, потерпевшего катастрофу 10 марта в Эфиопии, прошли дополнительную подготовку после того, как в октябре 2018 года в море упал лайнер индонезийского авиаперевозчика Lion Air. Об этом во вторник сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на управляющего директора Ethiopian Airlines Эсайяса Вольдемариама.

"После инцидента с Lion Air мы провели дополнительную тренировку пилотов", - приводит его слова издание. Вольдемариам не стал уточнять, в чем она заключалась.

29 октября 2018 года Boeing 737 MAX 8 компании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета из столичного аэропорта. Все находившиеся на борту 189 человек погибли. По предварительным данным, к катастрофе могла привести неправильная настройка датчика угла атаки, который, возможно, передавал на бортовой компьютер ошибочную информацию о положении носа самолета относительно линии горизонта. Официально итоги расследования еще не обнародовались.

Жертвами крушения в Эфиопии 10 марта стали 157 человек, среди которых три россиянина. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing рухнул в землю примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы. Причины выясняются, спасателям удалось обнаружить оба бортовых самописца самолета.

Авиакомпании ряда стран, в частности, Австралии, Аргентины, Бразилии, КНР, Мексики, Монголии, Марокко, Республики Корея, Сингапура и ЮАР, приостановили полеты на лайнерах Boeing 737 MAX 8 до получения информации о безопасности их использования.