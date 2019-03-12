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Президентские выборы на Украине - 2019

В предвыборном штабе Порошенко утверждают, что он практически не употребляет алкоголь

Представитель предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев также рассказал, что президент Украины много работает, его рабочий день может продолжаться 18 и более часов

КИЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко практически не употребляет алкоголь, слухи о его пристрастии к этой пагубной привычке - фейки. Об этом в эфире программы HARD с Натальей Влащенко на телеканале ZIK заявил представитель предвыборного штаба действующего главы государства Олег Медведев.

"По моему ощущению, Порошенко практически не употребляет алкоголь. Даже в каких-то не очень частых для меня ситуациях, когда появлялись какие-то бокалы с шампанским или еще что-то, он не пьет, а скорее пригубливает, - заверил он, - Точно могу сказать, что распространяются разные фейки".

Медведев также рассказал, что Порошенко много работает, его рабочий день может продолжаться 18 и более часов. При этом он отметил, что президент "очень порядочный семьянин", и семья для него - святое.

Кроме того, по словам Медведева, президент занимается спортом и уделяет ему 15-20 минут в день, хотя когда-то спорт в жизни Порошенко играл большую роль.

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УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичПрезидентские выборы на Украине - 2019
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