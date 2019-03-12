Конгрессмены США обязали главу Нацразведки предоставить доклад о намерениях руководства РФ

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США во вторник единогласно одобрила законопроект, который обязывает директора Национальной разведки страны предоставить законодателям доклад об "оценке намерений политического руководства Российской Федерации". Трансляцию голосования вел телеканал C-SPAN.

"Поручить директору Национальной разведки предоставить разведывательные оценки о намерениях политического руководства Российской Федерации и о других целях", - говорится в тексте законопроекта. В нем утверждается, что участие России "в информационной войне и политическом вмешательстве на Западе, в том числе путем подрыва демократических систем и использования экономической и этнической напряженности в странах НАТО..., представляет угрозу для Соединенных Штатов и их союзников".

Теперь законопроект должен принять Сенат, после чего документ направят на подпись Дональду Трампу.

Не хотят быть врагами русских

Законодатели призывают вашингтонскую администрацию, а также Великобританию, Германию и Канаду продолжать наращивать свое военное присутствие в Латвии, Литве, Польше и Эстонии. При этом утверждается, что действия Вашингтона "являются оборонительными по своему характеру" и не направлены на то, чтобы "угрожать российской территории".

Кроме того, как говорится в тексте законопроекта, "США не стремятся быть врагами русского народа" и "желают мирных, экономически процветающих отношений с Россией, основанных на демократических принципах".

Доклад разведки

Согласно документу, не позднее чем через 90 дней после вступления в силу данного законопроекта директор Нацразведки на основе консультаций с госсекретарем и министром обороны должен представить в Конгресс доклад с "оценками текущих намерений политического руководства Российской Федерации".

Законодатели требуют, чтобы в них был включен анализ "возможных военных действия против членов НАТО", "возможная реакция на расширение военного присутствия США или НАТО в Восточной Европе или на усиление военной поддержки США союзников и партнеров в регионе, например, предоставление дополнительного военного оборудования летального характера Украине или Грузии".

Члены Конгресса также хотели бы услышать о "возможных областях, где власти Российской Федерации могут использовать слабости и разногласия между правительствами своих западных противников".

Отчет, поясняется в тексте законопроекта, может быть засекречен, но должен включать в себя незасекреченную аннотацию.