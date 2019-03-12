В Евросоюзе заявили, что только Великобритания может найти выход из тупика по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 12 марта. /ТАСС/. Только Великобритания может найти выход из тупика по соглашению Brexit, Евросоюз сделал же для этого все возможное. Об этом заявил во вторник главный переговорщик ЕС с Лондоном об условиях выхода королевства из состава сообщества Мишель Барнье.

"Евросоюз сделал все возможное, чтобы помочь достичь соглашения о выходе. Выход из тупика можно найти только в Великобритании", - сказал он, подчеркнув, что "усилия ЕС по подготовке к Brexit без сделки важны сейчас как никогда".

Ранее во вторник британские депутаты вновь отвергли сделку с Евросоюзом об условиях Brexit. Во время голосования в Палате общин 391 депутат отклонил проект соглашения, внесенный в нижнюю палату парламента премьер-министром Терезой Мэй, поддержали его 242 народных избранника. В январе перевес противников сделки составил 230 голосов, в то время как во вторник - 149 голосов.

Таким образом, всего за 17 дней до даты официального "развода" с Евросоюзом у Лондона и Брюсселя до сих пор нет четко оговоренных условий Brexit.