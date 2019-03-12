Ирландия разочарована исходом голосования в британском парламенте по Brexit

ДУБЛИН, 13 марта. /ТАСС/. Вице-премьер и глава МИД Ирландии Саймон Коувени выразил сожаление по поводу состоявшегося во вторник в британском парламенте голосования, итогом которого стало отклонение проекта соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза. Об этом он сообщил британской вещательной корпорации Би-би-си.

"Ирландия разочарована итогами голосования", - заявил Коувени, добавив, что "в последние дни все указывало на то, что это будет тяжелое поражение". "Теперь нам нужно набраться терпения и следить за процессом, который идет в Вестминстере", - отметил глава МИД Ирландии.

Во вторник вечером британские депутаты вновь отвергли сделку с Евросоюзом об условиях Brexit. Во время голосования в Палате общин 391 депутат отклонил проект соглашения, внесенный в нижнюю палату парламента премьер-министром Терезой Мэй, поддержали его 242 народных избранника. Таким образом, всего за 17 дней до даты официального "развода" с Евросоюзом у Лондона и Брюсселя до сих пор нет четко оговоренных условий Brexit.