Контактная группа по Украине обсудит соблюдение "весеннего перемирия"

МИНСК, 13 марта. /ТАСС/. "Весеннее перемирие" в Донбассе, вступившее в силу с 8 марта, и меры по контролю за его соблюдением станут одной из центральных тем очередного минского заседания Контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины. Участникам переговоров предстоит согласовать текст договоренности о прекращении огня, достигнутой ранее в устной форме на видеоконференции 7 марта.

К этой договоренности удалось прийти не сразу. На минских переговорах 27 февраля украинская сторона отказалась возобновить обязательства по прекращению огня с 6 марта, как предлагали представители провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). И только на видеоконференции 7 марта в результате серьезных усилий посредников - ОБСЕ и РФ - вопрос удалось решить. Только "благодаря настойчивости и активной позиции координаторов от ОБСЕ" удалось "преодолеть деструктивное упорство представителей Киева и получить их согласие на введение перемирия", заявили по этому поводу в ДНР.

Специальный представитель ОБСЕ в Контактной группе Мартин Сайдик сделал даже заявление, выразив сторонам глубокую признательность за данное решение и призвав их "к обеспечению всех необходимых мер для соблюдения надежного, устойчивого и продолжительного перемирия".

Однако пока об устойчивом прекращении огня говорить не приходится. Как сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, "буквально через пять минут" после вступления в силу перемирия оно было нарушено вооруженными формированиями Украины. О срыве договоренностей заявили и в ЛНР. По словам официального представителя Народной милиции республики Андрея Марочко, уже 9 марта киевские силовики из гранатометов обстреляли поселок Голубовское, в тот же день был открыт огонь из минометов по селу Лозовое.

А глава ДНР Денис Пушилин "в связи с нарушениями Вооруженными силами Украины "весеннего перемирия" выступил с заявлением, в котором выразил уверенность, что "активизация провокационных обстрелов со стороны ВСУ, игнорирование любых договоренностей, направленных на снижение боевой активности на линии разграничения", являются частью предвыборной кампании действующей киевской власти.

"Обстреливая города Донбасса, разрушая жилые дома и инфраструктуру, киевская власть пытается отвлечь внимание своих избирателей от политического и экономического кризиса внутри страны и тем самым увеличить свои шансы на предстоящих выборах", - считает Пушилин. По его мнению, провокации со стороны ВСУ в ближайшие дни не только не прекратятся, но и будут усиливаться. "Киеву выгодно обострение ситуации на линии соприкосновения, и преступные приказы обстреливать наши города будут отдаваться и впредь, а ситуация продолжит накаляться", - предупредил глава ДНР.

Силовой сценарий

О том, что Киев не отказывается от силового сценария, свидетельствуют и данные ОБСЕ. "Киев наращивает военное присутствие в Донбассе, стягивает в регион технику и вооружения. СММ (Специальная мониторинговая миссия) продолжает фиксировать переброску украинских танков и тяжелой артиллерии по железной дороге. Большая часть таких перемещений за прошедшую неделю отмечена в Донецкой области", - заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич 7 марта на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Он привел данные миссии, что 26 февраля на железнодорожной станции Зачатовка зафиксированы 32 танка Т-64, 3 марта - 24 танка того же типа на станции Бахмут (ранее Артёмовск), 4 марта - 24 танка вновь на станции Зачатовка. "Не нужно быть военным экспертом, чтобы понимать, что концентрация танков вблизи линии соприкосновения свидетельствует в т. ч. о проработке сценария наступательных действий", - отметил постпред.

Свою дестабилизирующую роль на линии соприкосновения сторон в Донбассе играют и националистические батальоны. Так, по данным и. о. начальника управления оборонного ведомства ЛНР Михаила Филипоненко, на протяжении минувшей недели разведкой республики фиксировалось беспорядочное ведение огня из стрелкового оружия, поднятие националистических флагов Организации украинских националистов - Украинской повстанческой армии (запрещены в РФ) и "Правого сектора" (запрещена в РФ). "Провокаторы из батальона "Айдар" ведут себя как полноправные хозяева на позициях Вооруженных сил Украины", - отметил он.

"Минск" остается дорожной картой

В этих условиях международные посредники в процессе урегулирования и гаранты Минских соглашений делают попытки вернуть Киев в русло мирных переговоров. Так, в пятницу МИД Германии, приветствовав очередную договоренность сторон о перемирии, подчеркнул, что "даже если прогресс требует усилий, Минские соглашения остаются дорожной картой для достижения мира на востоке Украины". "Мы продолжим настаивать на том, чтобы перемирие соблюдалось на долгосрочную перспективу и было стабилизировано посредством конкретных шагов", - подчеркнули в МИД ФРГ. К таким шагам, по оценке Берлина, относятся отвод тяжелых вооружений, разведение сил на линии соприкосновения и разминирование местности.

Еще более определенно высказался на эту тему председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак, однозначно призвавший сосредоточиться на выполнении уже имеющихся договоренностей сторон. "В настоящее время я думаю, что не стоит спекулировать о гипотетической [миротворческой] миссии ООН [в Донбассе]. Нам нужно использовать механизм, который есть сейчас, это Специальная мониторинговая миссия, трехсторонние контакты и "нормандский формат", - подчеркнул он. Он отметил, что решение по поводу введения миссии ООН на восток Украины, к которому постоянно призывает Киев, может принять только Совет Безопасности ООН. "Сейчас у нас есть то, что есть, вопрос о миссии ООН не обсуждается", - сказал он.

В свою очередь в Москве отмечают, что хотели бы слышать от западных партнеров более четкую позицию по данному вопросу. Так, постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН в прошлый четверг призвал Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ на Украине четко определить сторону, провоцирующую разжигание конфликта в Донбассе, и подготовить подробный тематический доклад на этот счет. При этом он подчеркнул, что от доклада "требуется не фрагментарная информация, а комплексный взгляд на военные приготовления Вооруженных сил Украины".

Постпред РФ выразил уверенность, что без добросовестного выполнения Киевом "Минска" подлинного урегулирования в Донбассе не будет. "Пока же Киев откровенно саботирует Минские договоренности, переводя стрелки на Россию", - сказал он. При этом он отметил, что "этим же занимаются и западные партнеры". "Собственно, саботаж Киева только и возможен потому, что его покрывают страны-спонсоры на Западе", - подчеркнул Небензя.