СМИ: ВМС США с подрядчиками из-за хакеров Китая оказались в "киберосаде"

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Активность хакеров Китая и ряда других стран настолько высока, что ВМС США не способны подвести полный учет похищенных у них технологий военного назначения. Такие выводы приводятся в ведомственном докладе, подготовленном и направленном на прошлой неделе на рассмотрение министра ВМС страны Ричарда Спенсера.

Как отмечает во вторник на своем сайте американская газета The Wall Street Journal, которая ознакомилась с этим 57-страничным докладом, тон формулировок в нем "носит неотложный, а временами отчаянный характер". Авторы документа бьют тревогу по поводу того, что командование американских ВМС слишком долго не отдавало себе отчет в степени киберугрозы со стороны Китая и своевременно не поставило в известность о такой опасности подрядные и субподрядные организации. "Долгие годы глобальные конкуренты и противники безнаказанно избирали своей мишенью и внедрялись в важнейшие системы подрядчиков", - приводит издание выдержки из доклада. "Эти предприятия вне зависимости от характера своих взаимоотношений с министерством [обороны США] находятся в киберосаде", - отмечают авторы документа.

По их оценке, Китай "извлек из этого не поддающееся подсчету и долговременное военное преимущество, изменив расчеты" колебания баланса сил между такими ведущими экономическими державами, как США и КНР.

Газета 5 марта информировала о том, что хакеры, связанные с КНР, осуществляют кибератаки на университеты в США, Канаде и странах Юго-Восточной Азии в рамках "тщательно разработанного плана похищения исследований в области военно-морских технологий". Газета ссылалась на данные информационного подразделения по кибербезопасности iDefense компании Accenture Security со штаб-квартирой в Нью-Йорке.