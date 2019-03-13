В ЛНР сообщили, что двое военнослужащих погибли при обстрелах со стороны ВСУ

ЛУГАНСК, 13 марта. /ТАСС/. Двое военнослужащих народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) погибли, еще один получил ранения в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в среду сообщили журналистам в оборонном ведомстве ЛНР.

"Один военнослужащий получил ранение, два военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью", - приводит слова представителя народной милиции агентство Луганскинформцентр.

Ранее сообщалось, что украинские силовики шесть раз за минувшие сутки нарушили режим тишины.

Участники подгруппы по безопасности на переговорах в Минске в минувший четверг в формате видеоконференции согласовали установление в Донбассе нового - "весеннего" - перемирия. Оно вступило в силу 8 марта в 00:00 по киевскому времени (01:00 мск). Однако уже в субботу подразделения украинских силовиков обстреляли позиции ополченцев ЛНР, тем самым сорвав договоренность о новом перемирии.