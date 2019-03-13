МИД Германии: ЕС не получает от Лондона разумного ответа на вопрос, чего хочет Британия

БЕРЛИН, 13 марта. /ТАСС/. ЕС так и не получил ответа на вопрос, чего хочет добиться Великобритания в ситуации вокруг Brexit. Об этом заявил в среду госминистр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

"Мы не получаем разумного ответа на то вопрос, чего, собственно говоря, хочет британская сторона", - сказал он. "Кто в эти дни говорит от лица подданных в Великобритании?" - задался вопросом дипломат. Рот напомнил, что ЕС уже несколько раз пошел навстречу Лондону на переговорах по Brexit. "Но эта игра в перекладывание ответственности больше не может продолжаться", - считает он.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас выразил мнение, что решение британского парламента вновь отвергнуть сделку с ЕС об условиях Brexit приближает сценарий выхода Великобритании без соглашения. Он также подчеркнул, что Германия готова к худшему варианту развития событий.

Во вторник вечером британские депутаты вновь отвергли сделку с Евросоюзом об условиях Brexit. В среду, как ожидается, парламентарии смогут проголосовать по вопросу Brexit без сделки. Если они выступят и против такого варианта, то 14 марта на голосование в Палате общин будет вынесен вопрос о необходимости переноса даты выхода страны из ЕС с 29 марта на более поздний срок. Если Палата общин проголосует за перенос Brexit, кабмин обратится к ЕС с ответствующим запросом. Статья 50 Лиссабонского договора о Европейском союзе предусматривает возможность продления двухгодичного срока, который отводится стране - члену ЕС для выхода из сообщества, если данная инициатива получит единогласное одобрение Европейского совета.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года. Если Лондон и Брюссель так и не смогут договориться об условиях процесса, добившись одобрения сделки по Brexit британским парламентом, то не исключена вероятность Brexit без сделки. Подобный вариант развития ситуации предусматривает одновременное прекращение членства в таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке и введение пошлин на британские товары, продаваемые на европейском рынке. В краткосрочной перспективе Brexit без сделки может затруднить транспортное сообщение между Великобританией и континентом, привести к дефициту некоторых категорий товаров, создать препятствия для торговли между Соединенным Королевством и странами ЕС.