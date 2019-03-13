СМИ: на юге Таиланда переодетые в женщин сепаратисты бросили бомбу в жилой район деревни

БАНГКОК, 13 марта. /ТАСС/. Двое сепаратистов, переодетые в женскую мусульманскую одежду, бросили самодельную бомбу в жилой район одной из деревень южной провинции Наратхиват. Как сообщила в среду газета Bangkok Post, в результате взрыва никто не пострадал.

После происшествия на место прибыли полицейский, военный и саперы, которые изучили обломки трубы, использовавшейся при создании взрывного устройства. По словам полицейских, находившихся в момент взрыва неподалеку, два человека в женской мусульманской одежде приехали на мотоцикле, после чего управлявший транспортным средством бросил в сторону жилых зданий бомбу, которая взорвалась. Полицейские открыли огонь по нападавшим, но им удалось скрыться.

Вооруженные формирования действуют на мусульманском юге Таиланда уже более 10 лет. Они добиваются отделения региона и создания султаната на территории провинций Паттани, Яла и Наратхиват. За время конфликта в регионе в результате перестрелок и взрывов погибли более 6,8 тыс. человек.