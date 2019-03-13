Европарламент предложил ЕК назначить спецпредставителя ЕС по Донбассу и Крыму

ПАРИЖ, 13 марта. /ТАСС/. Депутаты Европарламента (ЕП) проголосовали во вторник за учреждение должности спецпредставителя ЕС по Украине, в обязанности которого войдет наблюдение за ситуацией в Донбассе и Крыму. Трансляция пленарной сессии велась на сайте ЕП.

"Европарламент рекомендует Совету ЕС, Еврокомиссии и верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности... назначить нового специального представителя ЕС по Украине, сосредоточившись, в частности, на Крыму и Донбассе", - говорится в одном из пунктов документа, в котором содержатся рекомендации по части института спецпредставителей ЕС и их полномочий. В зону ответственности назначенного на эту должность будут входить "мониторинг ситуации с правами человека на оккупированных территориях, выполнение минских соглашений, деэскалация в Азовском море и защита прав внутренне перемещенных лиц".

В целом же в документе содержатся призывы "усилить роль спецпредставителя, как эффективного инструмента внешней политики ЕС", а также "сфокусировать мандаты спецпредставителей на укреплении региональной безопасности, предотвращении и разрешении конфликтов, особенно путем содействия диалогу" между враждующими сторонами. Следующему верховному представителю ЕС по иностранным делам, который заменит на этом посту Федерику Могерини, предлагается в первые полгода после назначения представить стратегическое видение по поводу использования спецпредставителей для выполнения глобальной стратегии ЕС.

Ранее во вторник Европарламент принял резолюцию по докладу о состоянии политических отношений ЕС и РФ. Среди обширного набора претензий ЕС к России в нем упоминается влияние на ситуацию на Украине, осуждается воссоединение Крыма с РФ. В этой связи Европарламент требует продления санкций ЕС, пока не будут выполнены минские соглашения и "не будет восстановлена территориальная целостность Украины".

Также депутаты осудили инцидент, произошедший 25 ноября в Керченском проливе, когда три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения через территориальные воды России при следовании из Черного в Азовское море. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, по факту нарушения государственной границы России возбуждено уголовное дело. Российская сторона назвала случившееся провокацией, власти Украины инициировали введение военного положения, а ЕС и НАТО призвали к деэскалации ситуации.