Радикалы пытались сорвать выступление Порошенко в Чернигове

КИЕВ, 13 марта. /ТАСС/. Представители партии "Национальный корпус" в среду попытались сорвать митинг с участием президента Украины Петра Порошенко на площади возле Екатерининской церкви в Чернигове, требуя от него решения вопроса коррупции в армии. Прямую трансляцию события ведет украинское издание "Страна".

На площади были усилены меры безопасности, перед рамкой металлодетектора в четыре ряда выстроились полицейские. Радикалов бойцы Национальной гвардии оттеснили с площади, создав коридор для прохода Порошенко от филармонии, где он принимал участие в Совете регионального развития, до Екатерининской церкви.

Однако при появлении президента националисты начали скандировать: "Ганьба!" ("Позор!"), "Мародеры!", "Мародеров за решетку!", "Порошенко за решетку!", "Где отрезанные руки?". Ранее Порошенко неоднократно заявлял, что тем, кто будет воровать в армии, "руки отрежет".

Президент, сделав вид, что не замечает скандирующих, приветствовал своих сторонников и хотел поприветствовать рукопожатием одного из телеоператоров, но тот отказался, спрятав руку за спину.

Представители "Национального корпуса" следуют в последние дни за Порошенко повсеместно.

Акции протеста

Началось все 9 марта на площади Независимости в центре Киева, когда радикалы организовали акцию протеста с требованием расследовать коррупционный скандал в государственном концерне "Укроборонпром". Затем они пришли к зданию администрации президента, однако после неудачной попытки прорыва кордона полиции протестующие решили отправиться в Черкассы, где находился с предвыборной поездкой Порошенко. Националисты попытались заблокировать его кортеж, в результате столкновений с полицией пострадали 22 правоохранителя, 19 из них были госпитализированы. Затем радикалы приезжали на митинг Порошенко в Житомир, где президент предусмотрительно выступал из-за металлического ограждения. На этот раз "Национальный корпус" встретил главу государства в Чернигове, хотя его поездку в областной центр администрация президента не анонсировала.

Глава партии "Национальный корпус", депутат Верховной рады Андрей Билецкий пообещал, что его сторонники будут срывать все выступления Порошенко, пока он не посадит своего соратника, экс-первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского, а также его сына Игоря за коррупцию в "Укроборонпроме".

Скандал вокруг "Укроборонпрома" разгорелся за три недели до президентских выборов. Согласно результатам журналистского расследования, оборонные предприятия страны через подставные фирмы с участием высокопоставленных чиновников поставляли по завышенным ценам запчасти с украинских же военных складов, а часть запчастей якобы поставлялась из России. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) уже возбудило уголовные дела в отношении чиновников. По словам главы НАБУ Артема Сытника, общие убытки от коррупционных схем в военно-промышленном комплексе составили около 1 млрд гривен ($37,8 млн).