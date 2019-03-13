В ЛНР заявили, что Украина пытается сорвать работу гуманитарной группы в Минске

ЛУГАНСК, 13 марта. /ТАСС/. Представители украинской стороны в Минске в очередной раз предприняли попытку сорвать заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом сообщила представитель провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в подгруппе, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленных Ольга Кобцева.

"Из-за неконструктивной позиции Киева к обсуждению вопросов повестки дня в группе удалось приступить лишь в 14:00. В связи с потерянным временем удалось лишь обменяться информацией по спискам удерживаемых лиц. Фактически украинская сторона своим поведением и отсутствием полномочных представителей в Минске [Виктора Медведчука и Ирины Геращенко] и отношением к переговорам пытается их сорвать", - цитирует ее агентство Луганскинформцентр.

Кобцева также отметила, что республики Донбасса готовы к проведению очередного этапа обмена удерживаемыми лицами, "который, к сожалению, вот уже второй год умышленно тормозится Киевом". "В связи с этим в очередной раз призываем полномочных представителей Киева в группе незамедлительно присоединиться к работе в Минске и приступить к совместному решению вопросов повестки дня. А это и обмен удерживаемыми лицами, и восстановление пролета моста у Станицы Луганской, и открытие новых пунктов пропуска между ЛНР и Украиной", - подчеркнула она.

Ранее в среду Кобцева сообщила, что Киев на заседании гуманитарной подгруппы контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины вновь, как и в прошлый раз, представлен только экспертами.

13 марта в Минске проходит заседание контактной группы и четырех ее рабочих подгрупп.