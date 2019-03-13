СМИ: на Украине заявили, что власть не способна противостоять радикалам

КИЕВ, 13 марта. /ТАСС/. Украинская власть потеряла монополию на применение силы и не в состоянии дать отпор радикалам. Такое мнение высказал в прямом эфире украинского телеканала News One председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
"Все события, которые разворачиваются сегодня вокруг "Укроборонпрома", и то, как на это влияют национал-радикалы, их попытки помешать проведению агитационных мероприятий действующего президента Петра Порошенко в Киеве, в Черкассах, в Житомире - это еще и свидетельство того, что у власти на сегодняшний день отсутствует самый главный атрибут государственного устройства - это монополия на применение силы. И, действительно, сегодня власть не может противопоставить ничего национал-радикалам", - считает Медведчук.
По мнению политика, такая беспомощность власти недопустима в государстве. "Мы возмущены хищениями в "Укроборонпроме", но мы категорические противники того, чтобы в ходе протестных акций использовалось насилие", - подчеркнул он.
При этом Медведчук отметил, что "действующая власть фактически это заслужила, потому что то, что они пропускали мимо ушей, на что в течение пяти лет они смотрели со стороны, сегодня вернулось и действует против них".
Он напомнил, что до сих пор не расследованы события на "майдане" в феврале 2014 года, не привлечены к ответственности виновные в гибели 48 человек в одесском Доме профсоюзов, не наказаны радикалы, принимавшие участие в поджогах офисов или нападавшие на тех, кто излагал другой взгляд на происходящее в стране. "Власть не предпринимала ничего, наблюдала за всем этим в тиши и, наверное, аплодировала. А сегодня большинство людей аплодируют в тиши тому, как по отношению к действующей власти ведут себя национал-радикалы. За что боролись, на то напоролись", - заключил Медведчук.
Акции радикалов
После того, как на Украине была обнародована информация о махинациях в концерне "Укроборонпром", члены нескольких националистических группировок 9 марта организовали в Киеве акцию протеста с требованием расследовать коррупционный скандал. После неудачной попытки прорвать кордон полиции вокруг здания администрации президента радикалы ринулись в Черкассы, где находился с предвыборной поездкой президент Петр Порошенко. Националисты попытались заблокировать его кортеж, в результате столкновений с полицией пострадали 22 правоохранителя, 19 из них были госпитализированы.
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После этого радикалы последовали за Порошенко в Житомир, где он уже предусмотрительно выступал из-за металлического ограждения. Там глава партии "Национальный корпус", депутат Верховной рады Андрей Билецкий пообещал, что его сторонники будут срывать все выступления Порошенко, пока он не посадит своего соратника, экс-первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского, а также его сына Игоря, замешанных в коррупционном скандале вокруг "Укроборонпрома".
Скандал вокруг "Укроборонпрома" разгорелся за три недели до президентских выборов. Согласно результатам журналистского расследования, оборонные предприятия страны через подставные фирмы с участием высокопоставленных чиновников поставляли по завышенным ценам запчасти с украинских же военных складов, а часть запчастей якобы поставлялась из России. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) уже возбудило уголовные дела в отношении чиновников. По словам главы НАБУ Артема Сытника, общие убытки от коррупционных схем в военно-промышленном комплексе составили около 1 млрд гривен (37,8 млн долларов).