СМИ: на Украине заявили, что власть не способна противостоять радикалам

КИЕВ, 13 марта. /ТАСС/. Украинская власть потеряла монополию на применение силы и не в состоянии дать отпор радикалам. Такое мнение высказал в прямом эфире украинского телеканала News One председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Все события, которые разворачиваются сегодня вокруг "Укроборонпрома", и то, как на это влияют национал-радикалы, их попытки помешать проведению агитационных мероприятий действующего президента Петра Порошенко в Киеве, в Черкассах, в Житомире - это еще и свидетельство того, что у власти на сегодняшний день отсутствует самый главный атрибут государственного устройства - это монополия на применение силы. И, действительно, сегодня власть не может противопоставить ничего национал-радикалам", - считает Медведчук.

По мнению политика, такая беспомощность власти недопустима в государстве. "Мы возмущены хищениями в "Укроборонпроме", но мы категорические противники того, чтобы в ходе протестных акций использовалось насилие", - подчеркнул он.

При этом Медведчук отметил, что "действующая власть фактически это заслужила, потому что то, что они пропускали мимо ушей, на что в течение пяти лет они смотрели со стороны, сегодня вернулось и действует против них".

Он напомнил, что до сих пор не расследованы события на "майдане" в феврале 2014 года, не привлечены к ответственности виновные в гибели 48 человек в одесском Доме профсоюзов, не наказаны радикалы, принимавшие участие в поджогах офисов или нападавшие на тех, кто излагал другой взгляд на происходящее в стране. "Власть не предпринимала ничего, наблюдала за всем этим в тиши и, наверное, аплодировала. А сегодня большинство людей аплодируют в тиши тому, как по отношению к действующей власти ведут себя национал-радикалы. За что боролись, на то напоролись", - заключил Медведчук.

Акции радикалов

После того, как на Украине была обнародована информация о махинациях в концерне "Укроборонпром", члены нескольких националистических группировок 9 марта организовали в Киеве акцию протеста с требованием расследовать коррупционный скандал. После неудачной попытки прорвать кордон полиции вокруг здания администрации президента радикалы ринулись в Черкассы, где находился с предвыборной поездкой президент Петр Порошенко. Националисты попытались заблокировать его кортеж, в результате столкновений с полицией пострадали 22 правоохранителя, 19 из них были госпитализированы.