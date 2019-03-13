Глава МИД Австрии обсудила с Путиным в Москве международную обстановку

ВЕНА, 13 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что во вторник во время визита в Москву провела закрытую встречу с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщило в среду Австрийское агентство печати, переговоры Кнайсль и Путина продлились полтора часа.

По словам министра, у нее "состоялся полуторачасовой обзор обстановки с Путиным". "Это был обзор мировой политической обстановки. Действительно хорошая беседа", - рассказала Кнайсль по итогам двухдневного визита в Москву.

Пресс-служба Кремля о такой встрече не сообщала.

Глава МИД Австрии посетила 11-12 марта с официальным визитом Москву, где провела переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Главы дипведомств подписали заявление о создании российско-австрийского форума "Сочинский диалог", который должен стать платформой для прямых контактов между представителями гражданского общества России и Австрии.

Владимир Путин 18 августа 2018 года посещал церемонию бракосочетания Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера в австрийской земле Штирия.