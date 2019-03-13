США и Индия обсудили двустороннее сотрудничество в области атомной энергетики

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. США и Индия в ходе прошедших в среду в Вашингтоне переговоров договорились укреплять двустороннее сотрудничество в области атомной энергетики, включая строительство шести американских энергоблоков АЭС в Индии. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента, распространенном в среду.

Американскую сторону на встрече представляла замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, индийскую делегацию возглавил первый заместитель министра иностранных дел Индии Виджай Гокхале. "Стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов в области глобальной безопасности, а также подтвердили приверженность совместной работе по нераспространению ядерного оружия. Они договорились об укреплении двустороннего сотрудничества по безопасности и в сфере ядерной энергетики, включая строительство шести американских энергоблоков АЭС в Индии", - говорится в совместном заявлении.

В 2016 году по итогам встречи президента Барака Обамы [занимавшего эту должность с 2009 по 2017 год] и премьер-министра Индии Нарендры Моди стороны выступили с совместным заявлением о том, что американская компания Westinghouse приступает к сооружению шести ядерных реакторов в Индии.