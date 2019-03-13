Сенат США принял резолюцию о прекращении поддержки Эр-Рияда в Йемене

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Сенат Конгресса США одобрил резолюцию, согласно которой Соединенные Штаты должны прекратить предоставление помощи возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, воюющей в Йемене против мятежного формирования "Ансар Аллах" (хуситы). Трансляцию голосования вел в среду телеканал C-SPAN.

Резолюцию, которая была внесена в обе палаты Конгресса независимым сенатором Берни Сандерсом (от штата Вермонт), сенатором-республиканцем Майком Ли (от штата Юта), сенатором-демократом Крисом Мерфи (от штата Коннектикут) и группой конгрессменов-демократов, поддержали 54 сенатора, 46 высказались против. Для ее прохождения требовалось простое большинство голосов.

Резолюция теперь должна вернуться в нижнюю палату Конгресса и в случае ее одобрения там у президента США Дональда Трампа будет 30 дней для подписания соответствующего указа.

Как сообщала ранее газета The Hill, Белый дом намерен наложить вето на резолюцию: по мнению администрации, документ является ошибочным в связи с тем, что военные США напрямую не задействованы в вооруженном конфликте. Вашингтон оказывает логистическую помощь Эр-Рияду, возглавляющему коалицию, которая ведет борьбу с движением "Ансар Аллах" (хуситами) в Йемене. Также США осуществляют обмен разведданными и поставляют оружие воюющим на стороне коалиции. Ранее американские военные занимались дозаправкой коалиционных истребителей в воздухе, однако такой вид поддержки был приостановлен администрацией США в ноябре прошлого года.

В середине декабря 2018 года предыдущий состав Сената уже проголосовал в поддержку аналогичной резолюции о прекращении военной поддержки участникам вооруженного конфликта в Йемене. Вместе с тем в прошлый раз на голосование Палаты представителей резолюция не поступала, поскольку ожидалось, что там она не получит достаточной поддержки конгрессменов.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

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