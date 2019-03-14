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Политический кризис в Венесуэле

Член Верховного суда Венесуэлы опровергла утверждения о выдаче ордера на арест Гуайдо

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон выразил мнение, что президент республики боится отдать приказ арестовать лидера оппозиции
Хуан Гуайдо EPA-EFE/Raul Martinez
Описание
Хуан Гуайдо
© EPA-EFE/Raul Martinez

КАРАКАС, 14 марта. /ТАСС/. Верховный суд Венесуэлы не выдавал ордера на арест лидера оппозиции Хуана Гуйадо и утверждения о том, что это произошло, не соответствуют действительности. Об этом сообщила в среду вечером (утро четверга мск) член высшего судебного органа Марисела Годой.

"Все эти слухи [о выдаче ордера на арест Гуайдо] полностью ложные, - цитирует судью Годой на своем сайте газета El Nacional. - Не было заседания, ни Майкель Морено [председатель Верховного суда] не подписывал [постановление] в одиночку, не было конференции в Skype".

В минувшее воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выступил с утверждением, что президент Венесуэлы Николас Мадуро боится отдать приказ арестовать Гуайдо, поскольку это указание могут отказаться выполнять.

 

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеБолтон, Джон
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