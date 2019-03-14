Генпрокуратура Украины надеется на тесное сотрудничество с США после приговора Манафорту

КИЕВ, 14 марта. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) после вынесения приговора экс-главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту рассчитывает на более полный обмен с США документами и информацией. Об этом в четверг в эфире украинского Общественного телевидения сообщил руководитель Управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

"Мы рассчитываем, что после завершения судебных процессов в США откроется возможность обмена информацией, документами с американской стороной, с правоохранительными органами США, - сказал он, пояснив, что Вашингтон не предоставил Киеву часть информации по Манафорту в пределах открытых ГПУ дел, "обосновывая это именно незавершенными судебными процессами".

Горбатюк в этой связи напомнил, отмечает агентство "Укринформ", что деятельность Манафорта на Украине расследуется в рамках дела о растрате средств из бюджета - это более $1 млн, уплаченных американской юридической фирме за предоставление заключения по делу о незаконном аресте [экс-премьера Украины] Юлии Тимошенко. "Также у ГПУ есть дела о получении средств в "черной бухгалтерии", в которой фигурируют записи о выдаче крупных сумм человеку с данными Пола Манафорта", - добавил Горбатюк.

В среду суд округа Колумбия приговорил бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа к 3,5 годам тюремного заключения, а суд города Александрия (штат Вирджиния) - к 3 годам и 11 месяцам. Таким образом, в общей сложности ему предстоит провести в заключении 7,5 лет. Манафорт был признан виновным по ряду статей, среди которых нарушение налогового и банковского законодательств, сокрытие зарубежных банковских счетов, несоблюдение законов о раскрытии информации о лоббировании интересов Украины, работа в качестве незарегистрированного иностранного агента и ряд других.

В 2017 году спецпрокурор США Роберт Мюллер, который проводит расследование относительно приписываемого РФ влияния на выборы, предъявил Манафорту обвинения, при этом они не были связаны с его участием в избирательной кампании, а имели отношение к периоду его работы в интересах правительства Украины, Партии регионов и президента Виктора Януковича. По данным следствия, в период работы на украинские власти Манафорт заработал около 60 млн долларов и не указал значительную часть этих денег в налоговой декларации.

Манафорт вошел в состав избирательного штаба Трампа в марте 2016 года, возглавил его в июне, но уже в августе был уволен после того, как Киев обвинил его в незаконном получении крупных денежных сумм в 2007-2012 годах.