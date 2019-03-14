Генсек НАТО: суверенная и стабильная Украина играет ключевую роль для безопасности альяса

БРЮССЕЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Суверенная, независимая и стабильная Украина играет ключевую роль для евроатлантической безопасности. Об этом говорится в опубликованном в четверг ежегодном докладе генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о деятельности альянса.

"Суверенная, независимая и стабильная Украина, твердо приверженная правам человека и верховенству права играет ключевую роль для евроатлантической безопасности", - говорится в документе.

НАТО готовит проекты помощи Украине по кибернетической безопасности и ликвидации радиоактивных отходов, говорится также в докладе.

"НАТО изучает возможности запуска проектов помощи Украине по кибернетической безопасности и в сфере ликвидации радиоактивных отходов", - говорится в документе.

Альянс также поможет Украине по безопасному складированию боеприпасов "в ответ на запрос Украины после серии взрывов на военных складах". Как указано в документе, НАТО разрабатывает проекты помощи, нацеленные на повышение безопасности складирования боеприпасов.