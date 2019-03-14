{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Миграционная политика Трампа

Трамп заявил о готовности наложить вето на резолюцию об отмене режима ЧП на границе США

Глава Белого дома также добавил, что южная граница Соединенных Штатов - это "кошмар для национальной безопасности"

ТАСС, 14 марта. Президент США Дональд Трамп объявил в четверг о готовности воспользоваться правом вето в случае, если резолюция, которая призвана положить конец режиму чрезвычайного положения на южной границе страны, получит поддержку в Сенате Конгресса США.

"Если необходимо, я готов наложить вето, - написал он на своей личной странице в Twitter. - Южная граница - это кошмар для национальной безопасности и гуманитарной ситуации, но это легко поправить!"

Голосование по резолюции состоится в Сенате в четверг. Ранее она была одобрена Палатой представителей Конгресса США.

Трамп 15 февраля подписал декларацию о введении режима ЧП на южной границе страны, что позволяет получить около $8 млрд на возведение значительной части физического барьера на южной границе и ремонт уже существующих участков барьера. В администрации полагают, что это поможет властям пресекать нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков.

Теги
СШАТрамп, ДональдМиграционная политика Трампа
Генсек НАТО заявил, что у альянса нет позиции по "Северному потоку - 2"
Это вызвано разницей во мнениях союзников, отметил Йенс Столтенберг
Читать полностью