Трамп заявил о готовности наложить вето на резолюцию об отмене режима ЧП на границе США

ТАСС, 14 марта. Президент США Дональд Трамп объявил в четверг о готовности воспользоваться правом вето в случае, если резолюция, которая призвана положить конец режиму чрезвычайного положения на южной границе страны, получит поддержку в Сенате Конгресса США.

"Если необходимо, я готов наложить вето, - написал он на своей личной странице в Twitter. - Южная граница - это кошмар для национальной безопасности и гуманитарной ситуации, но это легко поправить!"

Голосование по резолюции состоится в Сенате в четверг. Ранее она была одобрена Палатой представителей Конгресса США.

Трамп 15 февраля подписал декларацию о введении режима ЧП на южной границе страны, что позволяет получить около $8 млрд на возведение значительной части физического барьера на южной границе и ремонт уже существующих участков барьера. В администрации полагают, что это поможет властям пресекать нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков.