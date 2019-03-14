AFP: глава Европарламента извинился за свои высказывания о Муссолини

ПАРИЖ, 14 марта. /ТАСС/. Глава Европарламента Антонио Таяни принес в четверг извинения за свои высказывания о "хороших делах" итальянского диктатора Бенито Муссолини. Об этом сообщило агентство France-Presse, ссылаясь на заявление Таяни.

"Как убежденный антифашист, я прошу прощения у всех тех, кого, возможно, обидело то, что я сказал. Мои слова не были направлены на оправдание или минимизацию антидемократического и тоталитарного режима", - говорится в обращении главы ЕП.

Ранее в интервью Radio24 Таяни заявил, что в годы правления Муссолини - до вступления во Вторую мировую войну и принятия расовых законов - в Италии активно строилась инфраструктура, были освоены многие области страны. При этом политик подчеркнул, что не является сторонником фашизма.

Заявление главы Европарламента вызвало негативную реакцию представителей нескольких политических групп, некоторые из них даже потребовали его отставки.