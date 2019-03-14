Штаб Порошенко заверяет, что радикалы не смогут сорвать его встречи с избирателями

КИЕВ, 14 марта. /ТАСС/. Предвыборный штаб действующего президента Украины и кандидата в президенты Петра Порошенко не намерен отменять поездки президента по стране из-за попыток радикалов сорвать его встречи с избирателями. Об этом заявил в четверг на брифинге спикер избирательного штаба Олег Медведев.

"Как бы оппоненты ни старались, они не смогут прекратить процесс общения [Порошенко] с избирателями", - сказал Медведев. Он заверил, что никто не сможет остановить эти встречи, добавив, что у Порошенко сейчас "довольно плотный график поездок и как президента, и как кандидата в президенты".

Все последние дни радикальные националистические группировки следуют за Порошенко в его предвыборных поездках по стране, встречая его акциями протеста с требованием довести до конца расследование махинаций в концерне "Укроборонпром", о которых стало известно в начале марта. Первая такая акция прошла 9 марта в Киеве, в тот же день радикалы направились в Черкассы, где в это время для встреч с избирателями находился Порошенко. Там националисты попытались заблокировать его кортеж, в результате столкновений с полицией пострадали 22 правоохранителя, 19 из них были госпитализированы.

После этого радикалы из партии "Национальный корпус" последовали за Порошенко в Житомир, пообещав срывать все его выступления, пока он не посадит своих соратников, замешанных в коррупционном скандале. В среду на этой неделе националисты встречали президента в Чернигове. В четверг около ста человек с протестными плакатами и живыми свиньями поджидали его в Луцке и Ковеле. Однако дождаться президента, который внезапно изменил маршрут и отправился в Донбасс, протестующим не удалось, вместо этого им пришлось отлавливать разбежавшихся по площади животных и выслушивать увещевания полиции.

Представители Порошенко заявили, что за антипрезидентскими акциями стоят "пророссийские реваншисты и олигархи-беглецы". Однако глава МВД Арсен Аваков назвал эти обвинения чушью.

Скандал вокруг "Укроборонпрома" разгорелся за три недели до президентских выборов. Согласно результатам журналистского расследования, оборонные предприятия страны через подставные фирмы с участием высокопоставленных чиновников поставляли по завышенным ценам запчасти с украинских же военных складов, а часть запчастей якобы поставлялась из России. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) уже возбудило уголовные дела в отношении чиновников. По словам главы НАБУ Артема Сытника, общие убытки от коррупционных схем в военно-промышленном комплексе составили около 1 млрд гривен ($37,8 млн).