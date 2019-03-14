Reuters: "черные ящики" разбившегося эфиопского самолета доставили следователям во Францию

ТАСС, 14 марта. Бортовые самописцы с разбившегося авиалайнера Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines доставлены в четверг во французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) для изучения. Об этом сообщило агентство Reuters.

Как отмечает агентство, специалисты Бюро проанализируют данные цифрового самописца параметров полета и речевого самописца, чтобы установить, почему Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines упал через несколько минут после взлета. Эксперты приступят к техническому анализу черных ящиков в пятницу, 15 марта.

В среду немецкая Федеральная служба расследования авиационных происшествий отказалась принять для изучения черные ящики с разбившегося лайнера, сославшись на отсутствие необходимых технических возможностей.

10 марта в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек. На месте крушения были найдены оба черных ящика самолета. 29 октября прошлого года самолет аналогичной модели компании Lion Air разбился в Индонезии, унеся жизни 189 человек. После происшествий эксплуатация Boeing 737 MAX приостановлена во многих странах.