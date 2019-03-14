Госдепартамент заявил об отсутствии недостатка в координации на переговорах по Афганистану

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Госдепартамент в четверг заявил, что недостатка координации между сторонами конфликта при урегулировании ситуации вокруг Афганистана нет.

"Мы ведем переговоры почти на ежедневной основе, поэтому недостатка координации нет", - заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино на брифинге для журналистов.

Он рассказал, что дипломаты США общаются с представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ). "Мы также проводим тесные консультации с президентом [Афганистана Ашрафом] Гани и премьер-министром Абдуллой [Абдуллой] и другими представителями афганских властей высокого уровня", - подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.

Американский спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад во вторник по итогам переговоров с талибами в Дохе объявил, что стороны разработали проект договоренности о выводе американских войск из Афганистана и борьбе с терроризмом. Речь идет о двух из четырех основных пунктов переговоров США с движением "Талибан".

За последние четыре года силы движения значительно расширили зону своего контроля в Афганистане, которая сейчас распространяется примерно на 60% территории страны.