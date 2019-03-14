Международное сообщество собрало для Сирии $7 млрд на конференции в Брюсселе

Участники международной донорской конференции по Сирии обязались выделить $7 млрд в качестве гуманитарной помощи народу этой страны и беженцам. Об этом заявил по ее итогам еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и кризисного управления Христос Стилианидис.

Международная конференция в третий раз прошла без участия сирийских властей, которых ЕС и ООН принципиально не приглашают на нее. В связи с чем Россия, которую на конференции в Брюсселе представлял заместитель министра иностранных дел страны Сергей Вершинин, высказала свое разочарование.

БРЮССЕЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Представители более чем 85 стран и организаций по приглашению Евросоюза и ООН приехали в Брюссель для участия в третьей международной донорской конференции по Сирии. За два дня международное сообщество собрало $7 млрд в качестве гуманитарной помощи сирийскому населению и беженцам. Кроме того, участники конференции обсудили последние события в Сирии и состояние переговоров по урегулированию кризиса в этой стране, выразив по ее итогам полную поддержку политическому процессу под эгидой ООН и призвав к активным усилия по борьбе с терроризмом.

"Я горд объявить, что делегации, собравшиеся здесь сегодня, взяли на себя коллективное обязательство выделить почти $7 млрд", - сказал он. Еврокомиссар подчеркнул, что две трети от этой суммы обязались выделить ЕС и отдельные страны - члены сообщества.

Кроме того, в итоговом заявлении сопредседателей конференции говорится, что еще $2,4 млрд будут выделены на 2020 год и последующий период.

Таким образом, участники конференции собрали на $1 млрд больше, чем в прошлом году и чем ожидалось собрать в нынешнем. При этом заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок отметил, что в этом году для удовлетворения потребностей народа Сирии и сирийских беженцев необходимо в целом около $8 млрд.

Льготные кредиты

Помимо объявленных отдельными странами и Евросоюзом взносов, международные финансовые институты пообещали выделить более $20 млрд в виде займов для гуманитарной помощи Сирии. "Кроме того, международные финансовые институты и доноры объявили о предоставлении около $20,7 млрд в виде займов на льготных условиях (€18,5 млрд)", - говорится в итоговом документе.

Сопредседатели подчеркнули, что результаты нынешней конференции превзошли ожидания и прогнозы. "Конференция приветствовала предоставление международным сообществом средств, значительно превышающих обязательства, взятые на второй конференции в Брюсселе в 2018 году, - отмечается в заявлении. - Сопредседатели и основные доноры согласились расширить ресурсную базу и обеспечить большую предсказуемость, согласованность и эффективность [в реализации] помощи".

Поддержка политического процесса

Участники международной конференции по ее итогам выразили полную поддержку политическому процессу по урегулированию конфликта в Сирии под эгидой ООН. "Конференция подтвердила, что устойчивое урегулирование конфликта в Сирии может быть основано только на Женевском коммюнике и полном осуществлении резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, которая призывает к сирийскому политическому процессу, возглавляемому Сирией, при содействии ООН для достижения политического урегулирования, отвечающего законным чаяниям сирийского народа", - говорится в итоговом заявлении. "Участники также напомнили о приверженности международного сообщества сохранению суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Сирии", - отмечается в документе.

Как заявил на закрытии конференции Лоукок, организация рассчитывает на достижение значительного прогресса в сирийском урегулировании в течение нескольких месяцев. "Мы все надеемся увидеть значительный прогресс [в сирийском урегулировании] в течение нескольких месяцев", - сказал он. В связи с этим Лоукок обратил внимание на необходимость обеспечения условий для возвращения беженцев в Сирию. "Мы слышали сегодня от многих из вас, что условия пока не способствуют масштабному возвращению сирийских беженцев. Нам необходимо поддерживать тех людей, которые добровольно в настоящее время небольшими группами возвращаются", - заявил он.

Риск эскалации

Как отмечается в итоговом заявлении, участники конференции подчеркнули обеспокоенность международного сообщества в связи с существующим риском эскалации насилия в Сирии. "Участники подчеркнули серьезную обеспокоенность международного сообщества в связи с опасностью дальнейшей эскалации насилия в Сирии и угрозой терроризма. Усилия по борьбе с терроризмом должны осуществляться с учетом обязательств всех сторон по международному праву", - говорится в документе.

Кроме того, участники "призвали все вовлеченные стороны выполнить свои обязательства и найти решение для поддержания соглашений о прекращении огня", в частности, "подписанного в сентябре 2018 года меморандума о взаимопонимании между Россией и Турцией о создании демилитаризованной зоны на северо-западе".

Участники конференции призвали также "бороться с угрозой, создаваемой "ан-Нусрой" (террористическая группировка, запрещена в РФ) на северо-западе, уделять приоритетное внимание защите примерно 3 млн гражданских лиц в провинции и предотвращению гуманитарной катастрофы". "Одним из главных международных приоритетов должно оставаться окончательное поражение ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка) и других террористических групп, включая усилия по недопущению любой перспективы возрождения терроризма", - отмечается в документе.

Россия разочарована

Как заявил журналистам по итогам конференции замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, Россия разочарована, что ЕС не пригласил Дамаск на конференцию доноров по Сирии. "Мы высказали свое разочарование, что на эту конференцию в Брюсселе - и уже не первую - не было приглашено правительство Сирии. Мы считаем, что это не может быть расценено иначе, как нарушение элементарных прав оказания международного гуманитарного содействия, которое должно осуществляться в тесной координации с законным правительством Сирии", - сказал он.

Вершинин также подчеркнул, что Россия решила принять участие в этой донорской конференции, чтобы донести свою "точку зрения до активных региональных игроков, которые работают по Сирии". "Мы это сделали как в ходе конференции, так и в ходе контактов по Сирии на полях конференции с представителями различных стран и организаций", - заявил он. Замглавы МИД отметил, что на полях конференции он, в частности, провел консультации со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном и спецпредставителем США по Сирии Джимом Джеффри.

"Россия всегда была и будет привержена уважению суверенитета и территориальной целостности Сирии. Сегодня это не просто слова, сегодня стоит конкретная задача, необходимо сделать так, чтобы после победы над террористами силами сирийской армии при решительной поддержке ВКС РФ страна встала на путь устойчивого развития. Тем более, что сегодня еще остаются угрозы для территориальной целостности Сирии, и мы хотим эти угрозы преодолеть", - указал он.