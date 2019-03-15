МИД КНДР: США должны пересмотреть подход к оценке шагов Пхеньяна по денуклеаризации

ПХЕНЬЯН, 15 марта. /ТАСС/. США должны пересмотреть свой "метод расчетов" для продолжения переговоров с КНДР о денуклеаризации. Об этом сообщила в пятницу заместитель министра иностранных дел страны Цой Сон Хи на пресс-конференции в Народном дворце культуры в центре Пхеньяна, на которую были приглашены представители иностранных посольств и зарубежные журналисты.

"США постоянно утверждают, что КНДР в течение 15 месяцев воздерживается от испытаний, при этом вместо того, чтобы предпринять меры по частичному снятию санкций в качестве ответных действий, они ввели требование о полной денуклеаризации и теперь утверждают, что санкции не могут быть ослаблены до полного выполнения их требований", - отметила Цой Сон Хи.

"Мы настаиваем на частичном снятии введенных с 2016 года Советом Безопасности ООН санкций, которые наносят вред гражданским секторам экономики, ориентированным на жизнеобеспечение населения нашей страны", - сказала Цой Сон Хи. Как отметила замглавы МИД КНДР, в июне 2018 года на саммите в Сингапуре лидеры двух стран достигли договоренности о начале поэтапного процесса денуклеаризации Корейского полуострова, однако к моменту встречи в Ханое в феврале нынешнего года американская сторона ужесточила свои требования.

"В настоящий момент мы не планируем проведение новых переговоров с США до тех пор, пока они не изменят свой метод расчетов", - сказала Цой Сон Хи. При этом она уточнила, что под "методом расчетов" подразумевается политический подход американского руководства для определения ценности шагов КНДР по денуклеаризации и соответствующих им ответных действий США по снятию санкций.

Без прорывов. Саммит США и КНДР досрочно завершился в Ханое на фоне саботажа в Вашингтоне

"По моему личному впечатлению от саммита в Ханое, американские методы расчета являются чрезмерными", - заявила замглавы МИД КНДР. При этом она отметила, что в санкциях Совета Безопасности ООН предусмотрена процедура их регулярного пересмотра, с возможностью ослабления или полной отмены ограничений.

Упущенная "золотая возможность"

Как отметила замглавы МИД КНДР, на саммите в Ханое руководство Соединенных Штатов "упустило золотую возможность" прийти к соглашению о денуклеаризации Корейского полуострова. При этом власти КНДР считают, что ответственность за срыв переговоров в Ханое лежит на США, которые "были увлечены своими собственными политическими интересами и не имели искреннего желания достичь результата".

"Делегация КНДР начала переговоры, представив реалистичные предложения, в свою очередь президент [США Дональд] Трамп заявил о том, что США могут проявить гибкий подход для достижения договоренности", - сказала Цой Сон Хи. По словам замминистра, первоначально американская сторона настаивала на внесении в текст готовившегося ханойского соглашения фразы о том, что санкции "могут быть отменены с тем условием, что они будут введены вновь в случае возобновления КНДР своих ядерных разработок".

Как следует из заявления замглавы МИД народной республики, делегация КНДР была готова к тому, чтобы принять данное требование американской стороны и заключить взаимовыгодное соглашение.

Помпео и Болтон "внесли атмосферу враждебности"

Как отметила Цой Сон Хи, в ходе встречи в расширенном составе госсекретарь США Майкл Помпео и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон "внесли атмосферу враждебности и недоверия, чем создали препятствия конструктивным усилиям для переговоров" лидеров КНДР и США, в результате чего "саммит закончился без какого-либо значимого результата".

По словам Цой Сон Хи, руководство народной республики было разочаровано результатами ханойского саммита. "Когда мы возвращались из Ханоя на родину, председатель Госсовета КНДР [Ким Чен Ын] спросил, по какой причине мы должны проделать такой же путь на поезде еще раз", - подчеркнула она.

Возможность возобновления ракетных испытаний

В ходе пресс-конференции присутствовавший в зале посол Швеции в КНДР спросил замминистра народной республики, действительно ли Пхеньян после неудачного завершения саммита в Ханое ведет подготовительные работы на одном из своих полигонов для проведения нового ракетного запуска. Цой Сон Хи заявила, что не может дать комментарий на этот счет в связи с тем, что данная тема не входит в сферу ее компетенции.

Замминистра иностранных дел народной республики обратила внимание на то, что позиция руководства КНДР опирается на поддержку граждан страны. "Честно говоря, народ нашей страны, и особенно представители Корейской народной армии и предприятий военно-промышленного комплекса, направили в адрес председателя Госсовета КНДР тысячи петиций, в которых призывают ни в коем случае не идти на уступки [на переговорах с США]", - подчеркнула Цой Сон Хи.

Возможность приостановки переговоров с США

По словам замглавы МИД КНДР, руководство народной республики в настоящее время рассматривает возможность принять решение приостановить дальнейшие переговоры с США о денуклеаризации. "У нас нет намерения идти на уступки требованиям США [выдвинутым на саммите в Ханое] в какой бы то ни было форме, ни тем более желания вести такого рода переговоры", - сказала Цой Сон Хи.

Данное выступление замглавы МИД КНДР стало первым официальным заявлением представителей народной республики с оценкой итогов саммита КНДР и США, завершившегося 28 февраля во Вьетнаме без подписания соглашения. По словам замминистра иностранных дел КНДР, Ким Чен Ын намерен в ближайшее время выступить с официальным обращением, чтобы заявить о своем решении о дальнейших действиях народной республики.

В Ханое 27-28 февраля состоялся двухдневный саммит США и КНДР, по итогам которого сторонам не удалось прийти к договоренностям. После нескольких встреч Дональд Трамп и Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ.