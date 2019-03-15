СМИ: управление госохраны Украины изымает связанные с земельными участками Порошенко дела

КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Управления госохраны (УГО) Украины за несколько месяцев перед выборами начало изымать из различных госорганов всю документацию, связанную с частными земельными участками президента Петра Порошенко, границы которых захватывают часть Киевской крепости. Об этом говорится в новом расследовании совместного проекта "Радио Свободы" и телеканала UA:Першый "Схемы: коррупция в деталях".

Новый выпуск программы, размещенный в Facebook, посвящен тому, как правоохранительные органы закрывали дела, связанные с президентом. Как выяснили журналисты, в 2013 году по факту разрушения национального памятника Алексеевского люнета на частном участке Порошенко милиция открыла уголовное дело. И хотя следственным отделом милиции в Печерском районе Киева было установлено, что "во время строительных работ по адресу ул. Радиальная, 5 была разрушена часть памятника", когда Порошенко стал президентом, производство было закрыто с формулировкой "в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения".

Журналисты попытались отыскать материалы дела в различных государственных органах, но оказалось, что их изъяло Управление госохраны, которое подчиняется президенту. Как только журналисты начали интересоваться материалами дела, все документы были переведены под гриф "секретно".

Запрет на строительство

Петр Порошенко планировал на этой земле площадью около одного гектара возле Лавры построить жилое поместье. Согласно действующему генеральному плану, строить на земельном участке, где расположен Алексеевский люнет, запрещено. Однако земельные работы были начаты, что привело к разрушению части заповедной зоны.

"Изменения целевого назначения участка является нарушением. Все изменения в генеральный план должны вносить через Киевский городской совет. Но я что-то такого не помню в нашем городе, честно вам скажу. Это серьезное нарушение. Наш город - из зеленого города, где было множество парков, во что мы превратились? В сплошную застройку", - рассказал журналистам член совета Украинского общества охраны памятников истории и культуры Неля Куковальская.

Несколько раз съемочная группа "Схем" возвращалась по адресу Радиальная, 5, но за высоким забором доступа к памятнику так и не нашла. Не могут попасть туда не только местные жители, но и представители музея "Киевская крепость", частью которой является Алексеевский люнет.

"Так что жители тех районов имеют очень влиятельные связи, подойти к люнету на сегодняшний день возможности нет. Наши сотрудники хотели попасть, но бесполезно", - рассказал журналистам заместитель гендиректора музея "Киевская крепость" Андрей Вялец.

Журналисты "Схем" сообщили, что они сейчас пытаются задать вопрос о незаконном захвате земли возле Киево-Печерской лавры самому Петру Порошенко, следуя по стране за президентом, который проводит избрательную кампанию по выборам главы государства. Однако из-за его охраны им им этого сделать пока не удалось. Отказывается отвечать на вопросы и руководитель УГО Валерий Гелетей, который, по словам журналистов "Схем", приказал изъять всю документацию, связанную с частными земельными участками Порошенко.