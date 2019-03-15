В штабе Зеленского рассказали о технологиях власти по отпугиванию молодежи от выборов

КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Представители штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, вот уже несколько месяцев лидирующего во всех предвыборных рейтингах, опасаются применения властями технологий, направленных на снижение явки молодых украинцев на выборы 31 марта. Об этом в комментарии украинскому изданию "Апостроф" рассказал спикер предвыборного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

Так, по его словам, именно с целью снизить явку молодежи сейчас в социальных сетях распространяются слухи, что на избирательных участках будут ловить уклонистов от призыва на службу в армии, который уже объявлен с 1 апреля. "Такие тексты можно увидеть во многих пабликах Facebook, - отметил он.

"По нашей информации, также будут создавать очереди бабушки: такие себе бабушки-мигранты, которые будут идти в конец очереди, чтобы молодежь не выстаивала. Для членов комиссий "спущена" команда, чтобы они медленно выдавали бюллетени. Такие технологии действенны. Если они, например, выдергивают пришедшую молодежь и забирают в военкомат, и человек просидит там три часа, то второй раз голосовать он уже не пойдет", - цитирует Разумкова издание.

Представитель штаба Зеленского уверен, что это не что иное, как одна из технологий с целью фальсификации выборов, и рассчитывает на поддержку общественных организаций и журналистов. "Фактически, это можно расценивать как попытку сфальсифицировать выборы и прямой административный ресурс, потому что и глава Генштаба, и министр обороны находятся в подчинении у действующего гаранта", - отметил он.

Очередные президентские выборы на Украине назначены на 31 марта. Согласно последним опросам, лидирует в рейтинге Владимир Зеленский, за ним с большим отрывом следуют действующий президент Петр Порошенко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, следом идет кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко. По мнению экспертов, именно молодежь является главным электоратом Зеленского. По данным опросов, он абсолютно лидирует в возрастной группе от 18 лет до 40 и лишь немногим уступает президенту Петру Порошенко в возрастной группе от 40 до 50 лет.