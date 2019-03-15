США вводят визовые санкции в отношении персонала Международного уголовного суда

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты вводят ограничения на выдачу виз для въезда в страну персонала Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил в пятницу госсекретарь США Майкл Помпео журналистам в Госдепартаменте.

"Я объявляю об ограничении на выдачу виз лицам, которые непосредственно ответственны за расследования МУС в отношении американских военнослужащих. Под ограничения попадают лица, которые принимают или принимали меры по проведению такого расследования, - отметил он. - Эти визовые ограничения также могут быть использованы для предотвращения усилий МУС, направленных на преследования граждан союзных государств, включая Израиль, без согласия самих властей". Помпео напомнил, что США не состоят в МУС.

Госсекретарь подчеркнул, что "осуществление этой политики уже началось". Он напомнил, что, согласно законодательству США, визовые вопросы носят конфиденциальный характер, поэтому он отказывается предоставлять более подробную информацию по этому делу.

Расследование МУС по Афганистану

Помпео напомнил, что в ноябре 2017 года прокуратура МУС выступила с инициативой начать расследование ситуации вокруг Афганистана. "Они могут противозаконно преследовать американских военнослужащих в рамках судебного процесса и вынесения приговора", - утверждал он. При этом в сентябре прошлого года вашингтонская администрация, продолжил глава Госдепартамента, пригрозила МУС последствиями в случае проведения расследований в отношении американцев. "Как я понимаю, следствие еще продолжается", - сказал Помпео, назвав это и другие расследования суда "политически мотивированными".

"Визовые ограничения не станут нашим последним шагом, мы готовы принять дополнительные меры, в том числе экономические санкции, если МУС не изменит свой курс, - отметил госсекретарь. - МУС нападает на принцип верховенства права в Америке, суду еще не слишком поздно поменять свой курс, и мы призываем его сделать это немедленно".

В прошлом году Соединенные Штаты вышли из договора "О дружбе, экономических отношениях и консульских правах" от 1955 года, объявив, что Иран использует МУС не по назначению в политических и пропагандистских целях.

В сентябре Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заверила МУС в поддержке со стороны Евросоюза в связи с критикой в адрес суда со стороны американской администрации.